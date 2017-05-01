العراق.. توقعات بشن هجوم كبير لاستعادة الموصل القديمة

تواصل القوات العراقية، اليوم الاثنين، معارك استعادة الجانب الأيمن من #الموصل، وسط توقعات بحسم معركة استعادة المنطقة القديمة بالمدينة قريباً وخلال ثلاثة أسابيع، بحسب مصادر.

وقال مصدر أمني في قوة الرد السريع إن #القوات_العراقية تشنّ قصفاً عنيفاً على مواقع #داعش بالجانب الأيمن، فيما يواصل طيران #التحالف الدولي غاراته الجوية على التنظيم.

وأضاف المصدر أن مسلحي داعش فجروا 4 سيارات مفخخة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفي المقابل أعلنت الشرطة الاتحادية عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم خلال الساعات القليلة الماضية بضربات جوية.

وأشار الرائد زياد الزبيدي من قوة الرد السريع إلى أنه من المتوقع أن تشن القطعات العسكرية العراقية هجوماً واسعاً لاستعادة ما تبقى من المنطقة القديمة خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث باتت تلك القوات قاب قوسين أو أدنى من تحرير #جامع_النوري الكبير ومنارته الحدباء الشهيرة.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، قد أعلن أن "استعادة الجانب الأيمن من الموصل بالكامل ستكون قبل حلول شهر رمضان، والقوات العراقية ستنتهي من تحرير المدينة خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى"، مضيفاً أن "القوات تسيطر على 40% من البلدة القديمة، ونسبة ما يسيطر عليه داعش داخل أيمن الموصل يقدر بنسبة 35%، ومناطق نفوذ داعش داخل عموم العراق تصل إلى 3.8% من مساحة العراق الكلية".