600 ألف نازح منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى

كشف وزير #الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف اليوم الاثنين عن أن أعداد #النازحين بلغت 600 ألفاً منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى، في حين عاد 133 ألفا منهم إلى مناطقهم المحررة.

وقال الجاف في بيان له إن "العدد المتبقي من النازحين في المخيمات منذ انطلاق عمليات تحرير #نينوى وصلت إلى 467 ألف نازح منهم (425) ألفا نزحوا منذ بدء عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل"، مبينا أن عدد النازحين المتبقي من عمليات تحرير الجانب الأيسر 42 ألف نازح.

وأشار #الجاف إلى أن الهجرة العراقية مستمرة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الساندة بإجلاء ونقل العوائل من مناطق النزوح إلى مناطق الإيواء، كما وتعمل في الوقت نفسه على تأمين عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة.