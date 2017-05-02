استقالة محافظ السليمانية احتجاجاً على تعطيل البرلمان

أعلن محافظ #السليمانية سردار قادر، الثلاثاء، استقالته احتجاجا على سياسة #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم #مسعود_بارزاني المهيمن على السلطة في إقليم كردستان العراق، وتعطيله عمل برلمان الإقليم منذ 2015.

وقال قادر في مؤتمر صحافي في مبنى المحافظة "في بلد تنتهك فيه حرمة السلطة التشريعية لن يستطيع أي شخص أن يخدم المواطنين تحت هذه الظروف"، في إشارة إلى تعطيل البرلمان.

ومنع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 رئيس برلمان إقليم كردستان #يوسف_محمد من دخول مدينة اربيل، عاصمة الإقليم، على خلفية مشكلة انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الأمر الذي أدى لتعطيل المؤسسة التشريعية في الإقليم.

وانتهت ولاية رئيس إقليم #كردستان قبل نحو عامين، لكنه ما زال متمسكا بالسلطة من خلال إبعاده جميع الخصوم.

وأكد قادر، وهو عضو في حركة التغيير التي تتمتع بنفوذ واسع في محافظة السليمانية، ثاني أكبر محافظات الإقليم، أن "جميع القرارات بيد الحكومة في #أربيل التي تنظر إلى المسائل من زاوية سياسية"، في إشارة إلى هيمنة الحزب الديمقراطي.

وشدد على أنه لا يملك أي صلاحيات، "ما عرقل كل خطواتي وأحبط خططي في خدمة المحافظة".