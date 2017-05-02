العراق.. "داعش" يعدم العشرات من المدنيين بحاجز صلبي

قال #المرصد_العراقي لحقوق الإنسان إن #داعش قام بإعدام العشرات من المدنيين العالقين في منطقة #حاجز_صلبي المؤدي إلى مخيّم الهول، وهناك أكثر من 100 جريح بعد #هجوم شنه عليهم التنظيم المتطرف.

وفي وقت سابق، أعلن ضابط في #الجيش_العراقي أن تنظيم #داعش أعدم 11 مدنياً إثر القبض عليهم وهم يحاولون #الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته في الجانب الغربي من مدينة #الموصل.

وتواصل #القوات_العراقية معارك استعادة الجانب الأيمن من الموصل، وسط توقعات بحسم معركة استعادة المنطقة القديمة في المدينة قريباً وخلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لمصادر.