عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

العراق.. "داعش" يعدم العشرات من المدنيين بحاجز صلبي

المصدر: بغداد - سامر يوسف
من العائلات العراقية النازحة "أرشيفية"
رابط مختصر

قال #المرصد_العراقي لحقوق الإنسان إن #داعش قام بإعدام العشرات من المدنيين العالقين في منطقة #حاجز_صلبي المؤدي إلى مخيّم الهول، وهناك أكثر من 100 جريح بعد #هجوم شنه عليهم التنظيم المتطرف.

وفي وقت سابق، أعلن ضابط في #الجيش_العراقي أن تنظيم #داعش أعدم 11 مدنياً إثر القبض عليهم وهم يحاولون #الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته في الجانب الغربي من مدينة #الموصل.

وتواصل #القوات_العراقية معارك استعادة الجانب الأيمن من الموصل، وسط توقعات بحسم معركة استعادة المنطقة القديمة في المدينة قريباً وخلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لمصادر.

كلمات دالّة

#المرصد العراقي, #داعش, #حاجز صلبي, #هجوم, #الجيش العراقي, #الفرار, #الموصل, #القوات العراقية, #العراق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر