العراق.. هذه "حصيلة معركة الساحل الأيمن" في الموصل

أعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، الثلاثاء، آخر "إنجازات معركة أيمن الموصل" منذ انطلاقها، مشيراً إلى تحرير 274 كلم من سيطرة تنظيم #داعش ، وقتل أكثر من 800 من عناصر التنظيم.

وقال جودت في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه: "أدخلنا تكتيكات جديدة على الخطط العسكرية وانتشار القطعات والانفتاح بمحاور جديدة، وتحديث عامل الدقة في انتخاب أهداف العدو ومعالجتها بأحدث التقنيات المتقدمة لتلافي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

وأضاف أن "طائراتنا المسيرة قتلت 859 داعشياً، فيما تمكنت قواتنا من تدمير 284 عجلة مفخخة، و253 دراجة نارية ملغمة، وتحرير 274 كلم2، واستعادة السيطرة على 62 هدفاً من المناطق والأحياء، وإجلاء 265 ألف مدني من مناطق الاشتباك، وإعادة 30 ألفاً إلى مناطق سكناهم منذ انطلاق معركة الجانب الغربي من الموصل".

وأوضح قائد الشرطة أن #الشرطة_الاتحادية "قتلت القيادي (أبو أيوب) مسؤول الرواتب لعصابات داعش الإرهابي إثر تدمير عجلته قرب الجسر الخامس، فضلاً عن الإرهابي أبو عبدالله الناقل إثر ملاحقة استخبارية في منطقة الرفاعي".

وأشار إلى أن "الشرطة الاتحادية استهدفت وكراً للدواعش خلف جامع الصحابة في منطقة 17 تموز، وقتلت 18 منهم"، مبيناً أنه "تم قتل القيادي نافع عبدالله واثنين من مرافقيه في منطقة الحاوي استناداً إلى معلومات استخبارية".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء حيدر #العبادي في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيسر من الموصل، فيما أطلقت عملية الجانب الغربي للموصل في 19 شباط/فبراير الماضي لتحريره من قبضة تنظيم داعش.