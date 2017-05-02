داعش يعدم 11 مدنياً حاولوا الفرار من غرب الموصل

أعلن ضابط في #الجيش_العراقي أن تنظيم #داعش أعدم 11 مدنياً إثر القبض عليهم وهم يحاولون #الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته في الجانب الغربي من مدينة #الموصل.

وأفادت معلومات استخبارية تم جمعها من سكان في حي 17 تموز غرب الموصل بأن "داعش" يعدم السكان بتهمة محاولة الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرته.

وتواصل #القوات_العراقية معارك استعادة الجانب الأيمن من الموصل، وسط توقعات بحسم معركة استعادة المنطقة القديمة في المدينة قريباً وخلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لمصادر.

وقال مصدر أمني في قوة الرد السريع، الاثنين، إن القوات العراقية شنت قصفاً عنيفاً على مواقع التنظيم بالجانب الأيمن، فيما يواصل طيران #التحالف_الدولي غاراته الجوية على المتطرفين.