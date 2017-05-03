بالصور.. العثور على أكبر معمل لصنع المتفجرات بالموصل

‏‫تمكنت #القوات_العراقية، الأربعاء، من العثور على أكبر #معمل لصناعة #القذائف في الضفة اليمنى من #الموصل.

وذكر العميد عبدالأمير #الخزرجي لـ"العربية.نت" أن عناصر "العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من العثور على معمل كبير للتفخيخ وصناعة #العبوات_الناسفة وقذائف #الهاون في حي #اليابسات شمالي الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف الخزرجي أنه "تم التوصل إلى هذا المعمل في إحدى دور المواطنين المغتصبة، واحتوى على قذائف هاون محلية الصنع عيار 180 ملم وبراميل C4 وحمالات #صواريخ غير موجهة، وأسطوانات غاز وفحم وسماد كيمياوي وأوانٍ خاصة بصنع #العبوات ومواد أولية، وبأعداد كبيرة جداً تستخدم بصناعة العبوات الناسفة و #القنابل و #المتفجرات".

وتابع الخزرجي أن "هذا المعمل يُعتبر الأكبر من حيث المساحة وكميات المواد المتفجرة فيه شمالي الساحل الأيمن". وأشارت معلومات إلى أن هذا المكان كانت تعمل فيه عناصر إرهابية من جنسيات أجنبية وعربية وخبراء متفجرات".