العراق.. انتحاريان يفجران نفسيهما وسط الرمادي

أحبطت القوات الأمنية هجومين انتحاريين بحزامين ناسفين جنوب مدينة الرمادي، وفق ما أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة #الأنبار مساء الثلاثاء.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين حاولا استهداف مقر تابع لـ #شرطة_الأنبار في منطقة #الملعب جنوب الرمادي".

وبين أن "قوة من الشرطة نصبت كمينا للانتحاريين، وخلال محاولة اعتقالهما فجرا نفسيهما، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة مدنيين ومنتسب في #الشرطة_العراقية".

وأضاف المصدر أن "القوة طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما اتخذت إجراءات مشددة تحسباً لأي طارئ".

يذكر أن مدينة #الرمادي تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية توقع قتلى وجرحى، وغالباً ما يتبنى هذه التفجيرات تنظيم #داعش للتغطية على خسائره التي مني بها في الأنبار و #الموصل و #صلاح_الدين و #ديالى.