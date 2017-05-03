بالفيديو.. مراسل "العربية.نت" يتعرض لرصاصة قناص داعشي

تعرض مراسل "العربية.نت" لإطلاق نار من #قناص_داعشي، اليوم الأربعاء، وذلك أثناء تصوير #نزوح المدنيين من مناطق القتال غرب #الموصل.

وأكد جنود من جهاز #مكافحة_الإرهاب "أن القناص متواجد ولكننا نجهل مكانه، وأن سلاحه من نوع اشتاير ذي الرصاصة الكبيرة، والتي من الممكن أن تخترق الدرع الواقي، الذي يرتديه الجنود وكذلك الصحافيون".

من جانبه، أكد النقيب علي من جهاز مكافحة الإرهاب أن "تنظيم #داعش بدأ بالاعتماد كلياً على القناصة و #السيارات_المفخخة في حربه معنا، وأنه قد فقد الكثير من مقاتليه في مدينة الموصل".

وتحدث الرقيب عمار قائلاً إن قناصة "داعش" أجانب، وهم يجيدون استخدام السلاح، "لكن قناصة جهاز مكافحة الإرهاب كفاءتهم أكبر بكثير، لأن أسلحتنا حديثة ونمتلك معلومات كبيرة من المدنيين".