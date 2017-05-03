خلال سنة.. مقتل 11 صحافياً في العراق

كشف تقرير صدر الأربعاء عن منظمة عراقية مستقلة تهتم بشؤون الصحافيين وظروف عملهم، أن 11 صحافياً عراقياً قتلوا في #العراق منذ أيار/مايو من العام الماضي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال التقرير، الذي صدر عن "مرصد الحريات الصحافية" بمناسبة اليوم العالمي لحرية #الصحافة، "خلال الفترة من 3 أيار/مايو 2016 حتى الثالث من أيار/مايو الحالي، قتل 11 صحافياً وأصيب 44 بجروح في عموم العراق ومن ضمنه إقليم #كردستان".

كما سجلت خلال الفترة ذاتها، 375 حالة انتهاك بحق الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، بينها 78 حالة احتجاز واعتقال، و58 حالة اعتداء بالضرب، وفقاً للتقرير.

ودعا المرصد #الحكومة_العراقية ومجلس النواب إلى العمل على تثقيف القوات الأمنية في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف القوانين ويمنع الصحافيين من التغطية الإعلامية في البلاد.

كما ذكر التقرير أن 299 صحافياً وعاملاً في مجال #الإعلام، من العراقيين والأجانب، قتلوا في عموم العراق منذ عام 2003.

والعراق من البلدان الأكثر خطورة في العالم على الصحافيين، ويحتل المرتبة 158 من أصل 180 بلداً في الترتيب العالمي لحرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".