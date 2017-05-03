مقتل ضابط كبير بالشرطة العراقية بتفجير سيارته في ديالى

‏‫قُتل ضابط شرطة عراقي، الثلاثاء، جراء انفجار عبوة مثبتة أسفل سيارته الخاصة، في محافظة #ديالى شرقي #العراق.

وقال مصدر أمني في #شرطة_ديالى، إن "العبوة اللاصقة انفجرت بسيارة #العقيد_غازي_العبيدي، مدير دائرة الجنسية بناحية #كنعان (شرق ديالى)، لدى مروره وسط الناحية".

وأضاف المصدر: "فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً فورياً لمعرفة كيفية وضع العبوة اللاصقة، لا سيما أن السيارة كانت مركونة بمرآب #دائرة_الجنسية".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن الهجمات التي تنفذ بالعبوات اللاصقة والناسفة والسيارات المفخخة، عادةً ما يتبناها تنظيم #داعش.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" على #قوات_الأمن_العراقية والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمحافظة ديالى.