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مقتل ضابط كبير بالشرطة العراقية بتفجير سيارته في ديالى

المصدر: بغداد - نصير العجيلي
تفجير سابق في ديالى (أرشيفية)
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‏‫قُتل ضابط شرطة عراقي، الثلاثاء، جراء انفجار عبوة مثبتة أسفل سيارته الخاصة، في محافظة #ديالى شرقي #العراق.

وقال مصدر أمني في #شرطة_ديالى، إن "العبوة اللاصقة انفجرت بسيارة #العقيد_غازي_العبيدي، مدير دائرة الجنسية بناحية #كنعان (شرق ديالى)، لدى مروره وسط الناحية".

وأضاف المصدر: "فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً فورياً لمعرفة كيفية وضع العبوة اللاصقة، لا سيما أن السيارة كانت مركونة بمرآب #دائرة_الجنسية".

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن الهجمات التي تنفذ بالعبوات اللاصقة والناسفة والسيارات المفخخة، عادةً ما يتبناها تنظيم #داعش.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" على #قوات_الأمن_العراقية والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمحافظة ديالى.

كلمات دالّة

#ديالى, #العراق, #شرطة ديالى, #العقيد غازي العبيدي, #كنعان, #دائرة الجنسية, #داعش, #قوات الأمن العراقية

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