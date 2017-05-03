وفاة السياسي عدنان الدليمي في أربيل

توفي السياسي العراقي، عدنان الدليمي، صباح الأربعاء، عن عمر ناهز الـ85 عاماً، في مدينة أربيل.

و‫يعد الدليمي أحد أبرز زعماء السياسة بالبلاد. ولد بمحافظة #الأنبار غرب #العراق عام 1932. درس في المساجد وتتلمذ على أيدي شيوخ كبار منذ كان عمره 18 عاماً. كان اهتمامه منصباً للدعوة والإرشاد، وسافر من أجلها إلى جميع محافظات العراق ولخارج البلاد أيضاً.

حصل على شهادة الماجستير عام 1965 من كلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية عام 1969، وعمل في التدريس لمدة 50 عاماً.

غادر العراق عام 1994 متجهاً إلى الأردن، حيث عمل في جامعة الزرقاء الأهلية عميداً لكليتي الآداب والشريعة، وكان أستاذاً للدراسات العليا فيها.

عاد إلى بلاده بعد الإطاحة بنظام #صدام_حسين عام 2003. وبرز الدليمي في السياسة العراقية، وشغل زعامة جبهة التوافق العراقية التي مثلت المكون السني بعد انتخابات عام 2005.

اعتبرته الحكومة العراقية أحد أهم المطلوبين لديها بتهم تتعلق بـ #الإرهاب، صدرت بحقه أحكام قضائية في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق #نوري_المالكي. عرف عنه رفضه لما يحدث بالعراق، وتعرض لمحاولات اغتيال عدة.

وأخيراً أجبره المرض على الابتعاد عن عالم السياسة، واستقر في أربيل قبل نحو عامين إلى أن وافاه الأجل صباح الأربعاء 3-5-2017، حيث سيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير عصر هذا اليوم.