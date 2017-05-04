الجيش العراقي يحرر منطقة مشيرفة شمال غرب الموصل

تمكنت قوات #الجيش_العراقي المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة، الخميس، من #تحرير حي مشيرفة الثانية في الجانب الأيمن من مدينة #الموصل، فيما بسطت سيطرتها على مشروع تصفية مياه #مشيرفة .

وقال قائد الفرقة المدرعة التاسعة الفريق الركن قاسم نزال المالكي في حديث مع "العربية.نت" إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الثانية وفرضت السيطرة على مشروع تصفية مياه مشيرفة".

وأضاف المالكي أن تلك القطعات حررت أيضا الجزء الشمالي من حي مشيرفة الثالثة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

فيما أكد الفريق الركن قاسم المالكي "أن قواته دمرت 5 سيارات مفخخة وقتلت أكثر من 30 عنصراً من داعش ودمرت أكثر من ثلاثة مفارز لسلاح أحادية ومفارز الهاون" .

فيما أكد الفريق المالكي أن قواته قامت بإجلاء أكثر من 1000عائلة هاربة من المعارك وقدمت لها الدعم الإغاثي والإنساني ".

وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى أعلنت صباح الخميس، عن اقتحام شمال الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى ، إنه في "الساعة 06:00 شرعت قطعات الجيش المتمثلة من الفرقة التاسعة المدرعة واللواء الثالث والسبعون من الفرقة الخامسة عشرة وقوات الشرطة الاتحادية المتمثلة بقوات الرد السريع باقتحام شمال الساحل الأيمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرمات".