الموصل.. فتح جبهة جديدة غرباً وتحرير معمل غاز نينوى

كشف قائد عسكري لوكالة رويترز عن فتح #القوات_العراقية الخميس، جبهة جديدة ضد تنظيم #داعش في #الموصل، إذ تهاجم المنطقة الخاضعة لسيطرة المتطرفين من ناحية الشمال الغربي.

وأضاف أن الفرقة المدرعة التاسعة وقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تتجه صوب المدينة. وقال إن الهجوم سيساعد جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الاتحادية التي تتقدم بصعوبة كبيرة من جهة الجنوب.

إلى ذلك، أفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن فرق #الجيش_العراقي المتمثلة بالفرقة التاسعة المدرعة واللواء الثالث والسبعون من الفرقة الخامسة عشرة وقوات الشرطة الاتحادية المتمثلة بقوات الرد السريع شرعت صباحاً باقتحام شمال الساحل الأيمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرمات".

من جانبه، أكد الفريق رائد شاكر جودت أن قطعات الرد السريع والفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية تتقدم في المحور الشمال الغربي في منطقة احليلة باتجاه الهرمات وقد تمكنت من تحرير قرية حسونة و #معمل_غاز_نينوى من داعش.

وكان المقدم منتظر الشمري من جهاز مكافحة #الإرهاب أكد لـ"العربية.نت"، الأربعاء، أن استعادة حيي 17 تموز والزنجيلي هدف القوات العراقية بعد استعادة المنطقة القديمة، ما يبقي حوالي 10 أحياء بغرب الموصل فقط في قبضة "داعش".

وكانت #القوات_العراقية، تمكنت الأربعاء، من العثور على أكبر معمل لصناعة القذائف والمتفجرات في الساحل الأيمن من الموصل.

وذكر العميد عبدالأمير #الخزرجي لـ"العربية.نت" أن عناصر "العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من العثور على معمل كبير للتفخيخ وصناعة #العبوات_الناسفة وقذائف #الهاون في حي #اليابسات شمالي الساحل الأيمن لمدينة الموصل".