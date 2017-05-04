بالصور.. طفلة عراقية تعرضت للتعذيب والحرق على يد جدتها

تعرضت #طفلة_عراقية ذات ثلاثة أعوام للتعذيب بالنار من قبل جدتها، حسب ما أكده مصدر أمني في شرطة محافظة #الديوانية (جنوب #العراق) اليوم الخميس، موضحاً أن عائلة الطفلة من سكان #حي_الفرات وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "الطفلة #دانيا_قاسم من أهالي #الديوانية، وجِدت معرضة لتشوهات وتسلخات وآثار ضرب مبرح على يديها ورجليها مع آثار حرق متعمد بالنار".

وأضاف المصدر أن "الطفلة دانيا ذات الـ 3 سنوات تعيش مع جدتها بدون الأم والأب"، حيث أكد أن أمها سجينة، وأباها مفقود وتعيش مع جدتها وخالتها التي يبدو أنها ليست بحالة نفسية جيدة.

وأكد شهود عيان أن "الطفلة تتعرض للتعذيب على يد جدتها دائما، ونسمع صوت الصراخ والتعذيب بالحرق بالنار".

وأشار المصدر إلى أن "قيادة شرطة المحافظة بحثت عن مكان الحادث وتحركت فورا لاتخاذ اللازم إنقاذا للطفلة".