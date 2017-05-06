نقص المياه.. سبب إضافي لقتل سكان غرب الموصل

يعيش سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة #داعش غرب #الموصل، معاناة يومية في ظل حكم التنظيم الإرهابي، تضاف إليها مأساة أخرى، تتمثل في نقص المياه.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة #نينوى حسام العبار، السبت، في حديث للعربية.نت "أن سكان مدينة الموصل القديمة والأحياء المتبقية غير المحررة الذين يتجاوز عددهم الـ 40ألف أسرة، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية، ولا يملكون حتى ماء للشرب سواء أكان صالحاً أو غير صالح ".

وطالب العبار القوات الأمنية العراقية بعدم استخدام القصف المدفعي لعدة أسباب، أهمها اكتظاظ المنطقة بالسكان والمدنيين، ولطبيعة المنطقة الشديدة القدم والمتهالكة، والتي لا تحتمل بالتالي القصف العنيف، سواء القصف الجوي أو المدفعي.

أما عن سير المعارك وعملية التحرير، فأكد العبار أنها تجري بوتيرة جيدة ووفق الخطط، مسجلاً خشيته من سقوط المزيد من المدنيين نتيجة السرعة في التحرير.

"الموصلي براء من فكر داعش"

وأكد العبار أن النقص الشديد في المياه سيقتل الكثير من المدنيين، لاسيما في ظل هذه الأجواء الحارة. كما دعا للحفاظ على أرواح المدنيين واعتبارها قيمة عليا، مشدداً على أن الإنسان الموصلي بريء وبعيد عن فكر داعش الإرهابي".

وأضاف نحن نطالب المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة داعش بالنظر إلى المدنيين في الموصل على أنهم ضحايا ورهائن لأعتى تنظيم إرهابي يشهده العالم.