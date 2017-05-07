الموصل.. نصف "الزنجيلي" في يد القوات العراقية

تشهد عدة أحياء بالجانب الأيمن من مدينة #الموصل، الأحد معارك عنيفة بين القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش، ضمن العمليات العسكرية التي تهدف لاستعادة الجانب الغربي من المدينة.

وقال العميد وليد خليفة، لـ"العربية.نت" إن الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع استعادت أكثر من 30% من حي الهرمات الثانية، مشيراً إلى وجود "معارك شرسة بمناطق حي الهرمات بعد توغل #القوات_العراقية فيها والتي تتوجه حالياً لاستعادة حيي 30 تموز و17 تموز بالجانب الأيمن".

وأضاف خليفة أن القوات العراقية أحكمت سيطرتها على أكثر من 50% من حي #الزنجيلي، لافتاً إلى قصف جوي استهدف معملين للتفخيخ تابعين لداعش إلى جانب قيام التنظيم بتفجير سيارة مفخخة بالحي ذاته.

من جانبه، قال النقيب أحمد الزيدي، من فرقة الرد السريع، إن 3 عناصر من #داعش قتلوا خلال المعارك التي اندلعت صباح اليوم، مؤكداً أن غارات جوية تستهدف مواقع التنظيم في أحياء الزنجيلي والهرمات وحاوي الكنيسة فيما يعتمد داعش على القناصين في منع تقدم القوات العراقية.

يشار إلى أن قيادة عمليات #قادمون_يا_نينوى أعلنت السبت استعادة منطقة مشيرفة بالكامل، بعد تكبيد عناصر داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، مؤكدة أن "معركة التحرير تسير حسب الخطة المرسومة التي اقترحتها العمليات المشتركة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة حيدر #العبادي".