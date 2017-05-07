داعش يهاجم بـ"الانتحاريين" قاعدة عسكرية في كركوك

شنَّ مسلحو #تنظيم_داعش، فجر اليوم الأحد، 7 مايو/أيار 2017، هجوماً على قاعدة "كيوان" في غرب #كركوك، وتمكنت القوات الأمنية من صد الهجوم بالكامل بعد #اشتباكات مسلحة بين الجانبين.

وقال مصدر أمني في #شرطة_كركوك، إن 6 انتحاريين من داعش حاولوا التسلل إلى #قاعدة_كيوان في الساعة الثالثة من فجر اليوم، لكن القوات الأمنية تصدت للهجوم وقتلت 3 مسلحين منهم.

وأضاف المصدر أن الانتحاريين الثلاثة الآخرين فجروا أنفسهم ما أسفر عن مقتل جندي بالبيشمركة، وتابع أنه تم صد الهجوم بالكامل بعد معارك استمرت ساعتين.

كما أكد المصدر أن تعزيزات عسكرية من القوات الأمنية وصلت إلى موقع الهجوم، والوضع بات تحت السيطرة تماماً.