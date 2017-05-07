عناصر داعش يهربون سباحة باتجاه شرق الموصل

ألقت الشرطة العراقية، الأحد، القبض على 3 من عناصر تنظيم #داعش أثناء هربهم سباحة بنهر دجلة في محاولة للوصول إلى الجانب الشرقي من مدينة #الموصل.

وقال الرائد في شرطة مدينة الموصل وقاص الجبوري لـ"العربية.نت"، إن "قواتنا الموجودة على طول الساحل الشرقي لنهر #دجلة بمدينة #الموصل ألقت القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف الجبوري أنه تم رصد دخولهم للنهر من الجانب الغربي في أطراف منطقة تل الشياطين، وحين وصولهم للساحل الشرقي تم اعتقالهم فوراً، وبعد التأكد من عدم حملهم لأحزمة ناسفة".

ورجح الجبوري "فرار المزيد من عناصر التنظيم بهذه الطريقة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، وأيضاً بسبب تضييق الخناق على داعش فيما تبقى من الأحياء الغربية".