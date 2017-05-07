محاولة اغتيال ناشط عراقي وسط قضاء الدجيل

تعرض الناشط المدني جواد كاظم حاتم الزبيدي لمحاولة اغتيال وسط قضاء #الدجيل، حيث أطلق مسلحون يرتدون الزي العسكري الأسود ويستقلون دراجتين ناريتين وسط القضاء النار عليه.

وفتح المسلحون النار على سيارة الزبيدي الشخصية، التي كان يستقلها نجله البالغ من العمر 16 عاماً، ما خلف أضراراً مادية كبيرة، كما توعد المسلحون الزبيدي بالتصفية الجسدية "ما لم يكف عن التظاهر ضد الفساد والفاسدين".

وعلى ما يظهر في الفيديو الخاص بـ"العربية.نت"، فإن الناشط المدني جواد تحدث عن محاولة اغتياله والأسباب وراء الاغتيال .

كذلك، كان الناشط، حيدر غازي الربيعي، وهو أحد الناشطين في محاربة الفساد في العراق، قد تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة الناصرية.

يذكر أن الناشط المدني الربيعي، يعمل مديراً لمكتب بيع وشراء العقارات وسط #الناصرية، وكانت له مشاركات عديدة في التظاهرات الأخيرة التي انطلقت في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

يأتي هذا في أعقاب اغتيالات أبرزها للناشط المدني وأبرز الداعين إلى المظاهرات ضد الفساد خالد العكيلي، أمام منزله في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوب شرقي العاصمة #بغداد، وأعلنت وزارة الداخلية في حينها أيضاً أن مقتل العكيلي يرجع لنزاع عشائري.

وشهدت عدة محافظات عراقية حملات اغتيالات واسعة في الآونة الأخيرة طالت شيوخ العشائر والناشطين المدنيين الداعين للتظاهر ضد #الفساد، حيث اغتيل الشيخ صبيح الكرمشي، بانفجار عبوة ناسفة في سيارته شمال البصرة، كما تعرض الشيخ عزيز الحلفي إلى محاولة اغتيال أصيب على أثرها بجروح خطيرة.

وقال الناشط المدني والصحافي خميس الخزرجي لـ"العربية.نت" إن "تكرار محاولات قتل النشطاء المدنيين الداعين إلى التظاهر ضد الفساد في عدد من المحافظات العراقية يدل بشكل واضح وصريح على وجود دوافع سياسية وراء حوادث القتل والتفجير، ما يدفع للتشكك في حرص #السلطات_العراقية على عدم الالتفات إلى هذه الدوافع، وهو ما يؤدي إلى إفلات الجناة الحقيقيين واستمرارهم في توجيه ضرباتهم إلى النشطاء".