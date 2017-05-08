العراق.. التحالف يعرقل محاولة هروب "داعش" إلى سوريا

دمر طيران #التحالف_الدولي جرافة تابعة لتنظيم #داعش وعدداً من السيارات قرب #تلعفر كانت تريد الهروب باتجاه #سوريا، وفق ما أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة.

وقال المصدر في حديث لـ"العربية.نت"، إن "طيران التحالف دمر جرافة وعددا من السيارات قرب أحد السواتر الحدودية بين #العراق وسوريا، حيث كانت الجرافة تريد فتح الطريق نحو الحدود السورية بغية الهرب".

كما دمر طيران التحالف عجلات عدة قرب قرية ادحيلة غرب قضاء تلعفر، وفقاً للمصدر.

وأضاف أن "التنظيم حاول استخدام الجرافة لفتح ثغرة في ساتر الصد الترابي الذي وضعته القوات الأمنية".