مكافحة الإرهاب: داعش يتقهقر في غرب الموصل

أعلن القائد في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، الاثنين، انطلاق قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب لتحرير أحياء جديدة.

وأضاف السعدي في حديث لـ"العربية.نت"، أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تقدمت نحو تحرير منطقة صناعة وادي عكاب غرب الموصل.

كما أكد القائد أن قطعات #جهاز_مكافحة_الإرهاب المتمثلة بالعمليات الأولى والثانية والثالثة قد اشتركت بالمعركة، حيث طوقت أحياء واقتحمت منطقة صناعة عكاب.

وأخبر السعدي "العربية.نت" أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تخوض الآن معارك شرسة مع عناصر التنظيم في أطراف المنطقة، وأنهم لن يقفوا أو يصمدوا أمام قوة الضربات.

إلى ذلك، أضاف النقيب أحمد الحسني من جهاز مكافحة الإرهاب، أن عناصر #تنظيم_داعش يعيشون أسوأ ظروفهم، لأنهم أمام خيارين: إما الاستمرار بالقتال ومن ثم الموت، أو الهرب مع أنهم لا يستطيعون التوجه إلى أي وجهة، حيث إنهم محاصرون وقد فقدوا أغلب عناصرهم.