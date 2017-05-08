7 مخطوفين في بغداد.. والجهات الرسمية تلتزم الصمت

تعرض عدد من #النشطاء المدنيين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى عملية #خطف من قبل جهات مسلحة مجهولة هاجمت مقر سكنهم في منطقة البتاويين وسط #العاصمة_العراقية بغداد، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد ضربهم المبرح.

المختطفون وعددهم سبعة، ثلاثة منهم طلاب في معهد الفنون الجميلة وأعضاء في الاتحاد العام للطلبة، أما البقية فهم #ناشطون في مجال #منظمات_المجتمع_المدني، وأيضاً منظمون لعدد من التظاهرات التي تشهدها بغداد بين فترة وأخرى، من ضمنها تظاهرات يوم الجمعة الأسبوعية التي تطالب بتعديل مسار عمل #الحكومة_العراقية بكل مفاصلها.

عملية الخطف تمت قرابة الساعة الثانية من فجر الاثنين، حيث هاجم الخاطفون مقر إقامة الشباب السبعة وهم ملثمو الوجه.

وبحسب أحد زملاء المختطفين الذي كان متواجداً فوق سطح البناية التي يسكنونها، فإنه يرجح أن يكون الخاطفون من #الميليشيات لأنهم لا يرتدون زياً عسكرياً رسمياً بل كانوا مدنيين.

بيان لعدد من المنظمات المدنية طالبت الجهات الرسمية بسرعة التحقيق في الحادث والكشف عن مصير المختطفين السبعة، إلى جانب استنكار أطراف برلمانية عراقية للحادث ومطالبتها بكبح جماح من سمّتهم "العصابات المنفلتة"، وأن تتحمل #الأجهزة_الأمنية مسؤوليتها في إنقاذ المختطفين، في وقت التزمت فيه وزارة #الداخلية_العراقية الصمت تجاه الحادثة بانتظار جمع المعلومات الكافية عن عملية الخطف ومن يقف ورائها، بحسب مصادر من داخل الوزارة.

ذوو المخطوفين شرعوا بإقامة #دعوى_قضائية لدى الجهات الرسمية، مطالبين بوضع حد ضد #الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الناشطون المدنيون في #العراق، إلى جانب مثقفين وصحافيين باتوا عرضة للاعتقال والقتل من قبل مجهولين ينشطون في الشارع العراقي، لأسباب لعل أبرزها #الفساد_السياسي وتردي الواقع الأمني في البلاد.