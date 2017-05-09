غرب الموصل.. تحرير أحياء جديدة و"نداءات" داعش تفضحه

أكد الفريق الركن قاسم نزال، قائد الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، الثلاثاء، للعربية.نت أن قواته حررت أحياء الهرمات الأولى والثانية وحي 30 تموز، وهي الان تحاصر حي 17 تموز .

كما أشار إلى أن عناصر تنظيم داعش لن يتمكنوا من الصمود طويلاً أمام قوة ضربات الفرقة المدرعة التاسعة. وأكد أن عناصر التنظيم ينسحبون ويفرون من أغلب الأحياء التي تجري فيها المواجهات بعد ساعات قليلة من القتال.

نداءات داعش تفضحه

إلى ذلك، شدد الفريق قاسم أن المعارك تسير وفق ما خطط لها من قبل قيادة العمليات المشتركة والقادة الميدانيين.

كما كشف أن عمليات التنصت على نداءات عناصر داعش، تفيد بانهيار كبير في صفوف التنظيم.

من جانب آخر، أكد العميد الركن وليد خليفة نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة في حديث للعربية.نت أن قوات الفرقة وجنودها حققوا انتصارات كبيرة خلال الأيام الماضية، وأن عناصر التنظيم المتطرف يعيشون حالة من الضياع والانهيار. وأضاف خليفة أن قواته فتحت ممرات آمنة، وأجلت أكثر من 3000عائلة من مناطق القتال، ووفرت الطعام لهم لتقوم بنقلهم إلى أماكن أكثر أمناً وبعيداً عن القتال.

تحرير الهرمات الأولى

وكان مراسل "الحدث"، أفاد مساء الاثنين، أن #القوات_العراقية استعادت السيطرة على حي الهرمات الأولى من #داعش #غرب_الموصل، وتمكنت من رفع العلم العراقي فوق المباني الرئيسية فيه.

كما قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية توغلت في حي الهرمات الثانية، وأصبحت على بعد مئات أمتار من حيي 17 تموز والاقتصاديين.

ويطلق داعش على حي 17 تموز اسم "حي الفتح"، لأنه كان الحي الأول الذي سيطر عليه في الموصل قبل 3 سنوات.

إحباط هجوم داعشي في البغدادي

إلى ذلك، أكد قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم محمد صالح المحمدي، لـ"العربية.نت" مساء الاثنين، أن لواء المشاة الـ29 في الفرقة السابعة ألقى القبض على سيارة مفخخة مع #الإرهابيين الذين كانوا ينوون تفجيرها في #قضاء_البغدادي.

وقال المحمدي إن قطعات #الجيش_العراقي تمكنت، وبعملية استباقية، من رصد تحركات المجموعة الإرهابية، وإلقاء القبض على المتطرفين.

يذكر أن تنظيم #داعش، بعد خسارته مناطق واسعة في غرب #العراق ومدينة #الموصل، بدأ يهاجم بالانتحاريين والسيارات المفخخة مناطق عدة غرب البلاد ووسطها.