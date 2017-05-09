فيديو..الهاتف أمل النازحين للاطمئنان على محاصري الموصل

يفتقد النازحون في العراق للكثير من الأشياء التي أضحت من الأساسيات في حياتنا، ومن ضمنها طبعاً الكهرباء، وحتى الماء أحياناً.

ففي مخيم جمه كور، الواقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة #أربيل بإقليم #كردستان العراق، تحتشد مجموعة من الشبان حول مولد كهرباء صغير، عساهم يشحنون هواتفهم ليتصلوا بأقربائهم في الجانب الغربي من المدينة، ويطمئنوا عليهم.

وفي هذا السياق، قال أحد المواطنين النازحين لـ"العربية.نت" إنه جلس لساعات ليشحن هاتفه في هذا المكان، لعدم توفر الكهرباء في المخيم.

وعند سؤالنا عن تكلفة الشحن هذه، أجاب أنها 500 دينار عراقي للساعة والنصف الواحدة.

وأضاف آخر، وهو صاحب محل لشحن الهواتف أنه جاء بمولد كهربائي وعدة للشحن، بهدف توفير تلك الخدمة لسكان المخيم من جهة، ولتوفير باب رزق يعتاش منه مع عائلته.

باعوا المساعدات الغذائية للاطمئنان على أهلهم

في حين، أكد نازح ثالث أن معظم سكان المخيم يبيعون ما يحصلون عليه من مساعدات غذائية، وبسعر المواد يأتون لشحن هواتفهم، من أجل الاطمئنان على أقربائهم وأهلهم المحاصرين في غرب الموصل.

بينما أكد نازح آخر، يدعى نبيل العبيدي أن "تلك الطريقة تساعد أهالي المخيم لكي يتمكنوا من معرفة ما يحدث لأهلهم في الموصل، ولكي يستطيعوا كذلك تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفة أين أصبحت معركة التحرير، ومصير عناصر داعش المجرمين".