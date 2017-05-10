العراق.. قوات البيشمركة تقبض على 15 داعشيا

أعلن مسؤول #قوات_البيشمركة في محور الكوير ومخمور سيروان البارزاني، سقوط عناصر من مسلحي تنظيم #داعش في كمين تابع لقوات البيشمركة الكردية قرب ناحية باقرت التابعة لقضاء مخمور.

وأكد البارزاني لوسائل إعلام كردية أنه "وقع مساء الثلاثاء، ما بين 10-15 مسلحاً من تنظيم داعش في كمين تابع لقوات البيشمركة في قرية بونيكة شرق ناحية باقرت التابعة لقضاء مخمور، وأصيب بعضهم، حيث سقط احد عناصرهم قتيلاً وأصبحت جثته بيد قوات البيشمركة".

وأضاف سيروان البارزاني، أن عناصر تنظيم داعش الهاربين تركوا وراءهم عدداً من الأسلحة الخفيفة، والعبوات التي كانت بحوزتهم، وبعض العتاد ولا يزال البحث جارياً في المنطقة عن المزيد من أسلحتهم".