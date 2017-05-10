الجيش العراقي يطارد خلايا داعش النائمة في ديالى

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بأن قوات مشتركة من #الجيش_العراقي والشرطة شّنت اليوم عملية عسكرية كبيرة بدعم من طيران الجيش لإنهاء وجود الخلايا النائمة التابعة لتنظيم #داعش في القرى الواقعة شرق محافظة #ديالى العراقية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع شّنت #القوات_المشتركة عملية عسكرية بدعم من الطيران الحربي بمناطق حوض الندا ووادي ثلاب وتلال قزلاق الواقعة شرق المحافظة لملاحقة عناصر داعش.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال الرائد في الشرطة العراقية مهند العنبكي إن "قوات من الفرقة الخامسة من الجيش والشرطة المحلية شنت ظهر اليوم عملية عسكرية في القرى التابعة لناحية المقدادية شرق محافظة ديالى لإنهاء وجود الخلايا النائمة والمقرات التي يتم فيها إيواء مقاتلي التنظيم من الأجانب".

وأوضح العنبكي أن "مروحيات الجيش العراقي شاركت في العملية وقصفت مقرات ومخازن للأسلحة تابعة للتنظيم ضمن مناطق وعرة لا يمكن للعربات العسكرية وصولها".

ومع أن ديالى تعتبر خالية تماما من داعش، إلا أن مسلحي التنظيم يتسللون أحيانا إليها خصوصا من هضاب حمرين شمال المحافظة.

في سياق متصل، أعلن قائد #الشرطة_الاتحادية_العراقية، الأربعاء، إن قواته حررت حي الهرمات الثانية غربي مدينة #الموصل شمالي البلاد.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إن "قوات الشرطة الاتحادية حررت حي الهرامات الثانية شمال الجانب الغربي لمدينة الموصل، واقتربت كثيراً نحو حي الاقتصاديين في غرب الموصل".