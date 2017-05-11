الداخلية العراقية تشكل لجنة خاصة للكشف عن جرائم الخطف

‏أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن تشكيلها خلية خاصة لكشف جرائم الخطف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، العميد سعد معن في بيان له تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنه "ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة فقد شكلت الوزارة خلية متخصصة للكشف عن جرائم الخطف وتفكيك عصابات هذه الجرائم".

وأضاف أن "وزير الداخلية العراقي #قاسم_الأعرجي أمر بتزويد هذه الخلية بكافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنيات الحديثة التي ستسهم في تعقب هذه #العصابات وضرب أوكارها، إضافة إلى تفعيل الجهود الاستخبارية بالتعاون والتنسيق بين مختلف تشكيلات #وزارة _الداخلية من أجل الحد من جرائم الخطف في البلاد".

وتشهد العاصمة العراقية ومدن أخرى عمليات خطف واسعة، آخرها يوم أمس عندما تم تحرير سبعة مختطفين ناشطين في حركة الاحتجاجات ضد الفساد والمطالبة بالإصلاح بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلحة، الاثنين الماضي، في منطقة #البتاوين وسط #بغداد.