القوات العراقية تخترق دفاع داعش بحي الاقتصاديين بالموصل

قال الفريق #رائد_شاكر_جودت، قائد الشرطة الاتحادية والتي تقاتل عناصر #داعش غرب الموصل، "إن فرقة الرد السريع المسنودة باللواء الآلي المدرع شرطة اتحادية تتوغل في المداخل الشمالية لحي الاقتصاديين وتحاصر دفاعات عناصر داعش بعشرات الآليات المدرعة ".

وأشار إلى نشر المئات من عناصر كتيبة القتال الليلي على أسطح #المباني والمنازل في شارع 60 في نفس الحي ومجهزين بالقناصات الثقيلة، كاشفا اللواء جودت في تصريحات صحافية عن مقتل العشرات من #المتطرفين، وتدمير 12 آلية مسلحة و5 سيارات مفخخة و3 مواضع للرشاشات الأحادية وموقعين للمؤن والذخيرة.

إنسانيا أظهرت صور وزعتها الشرطة الاتحادية تحرير عشرات الأسر من قبضة الإرهابيين في منطقة الاقتصاديين وتنقلهم إلى #مخيمات_النازحين.