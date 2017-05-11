رئيس الأركان العراقي: سيتم طرد داعش من الموصل قبل رمضان

أعلنت وزارة #الدفاع_العراقية أنه سيتم السيطرة على #الموصل بالكامل قبل شهر رمضان.

جاء هذا الإعلان على لسان رئيس أركان #الجيش_العراقي الفريق أول ركن #عثمان_الغانمي أثناء تفقده لعمليات #قادمون_يا_نينوى ضد تنظيم #داعش في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وأشاد #الغانمي بتقدم #القوات_العراقية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين.

ويبدو أن الغانمي ارتكز في تصريحه على تقدم #القوات_المشتركة في عدة محاور وسيطرتها على أكثر من منطقة، منها #الهرمات الثانية و #المعامل، حسب #الشرطة_الاتحادية.

أما في #المنطقة_الصناعية، فأعلنت القوات المشتركة أنها تواصل تمشيط المنطقة من عناصر #داعش بعد مقتل عشرات المسلحين وتفجير سيارات مفخخة.

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة #ديالى بأن قوات مشتركة من الجيش والشرطة شنت عملية عسكرية واسعة بدعم من الطيران الحربي لإنهاء وجود الخلايا النائمة التابعة لداعش في القرى الواقعة شرق المحافظة.

وحسب النقيب حبيب الشمري، استهدفت العملية مقرات يتم فيها إيواء مقاتلي التنظيم من الأجانب بالإضافة الى مخازن للأسلحة.