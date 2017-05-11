عمليات استباقية في صحراء الأنبار تحضيراً لمعارك قادمة

أعلن قائد عمليات الجزيرة في #الجيش_العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي أن الأجهزة الأمنية ضبطت عجلة مفخخة بالقرب من سيطرة المحمدي وتقوم بتفجيرها.

وأعلن المحمدي في تصريح لـ "العربية .نت" أن قوات الجيش العراقي فجرت عجلة مفخخة وهي تقوم بعمليات استباقية تحضيراً للمعارك القادمة.

و#العمليات_الاستباقية هدفها إضعاف قدرات #تنظيم_داعش وتوجيه ضربات جوية من قبل #التحالف_الدولي وطيران الجيش العراقي تحضيراً لعمليات تحرير راوة وعنة وبقية مناطق غرب #الأنبار.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، إحباط هجوم انتحاري، من قبل اثنين من عناصر داعش، في معبر الرزازة بالأنبار.

وقالت المديرية، في بيان، اطلعت عليه "العربية.نت" إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء 30 الفرقة الثامنة أحبطت محاولة انتحارية لاثنين من عصابات داعش يرتديان أحزمة ناسفة ويحملان عبوات في عجلة مفخخة".

وأضافت، أن المحاولة كانت في "منطقة معبر الرزازة، وكان أصحابها متجهين إلى عامرية الفلوجة في الأنبار"، وأشارت إلى "مقتل العنصرين وتفجير سيارتهما".