مكتب العبادي ينفي وعوداً بتبرئة وزير المالية الأسبق

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، اليوم الخميس، تصريحات نائب رئيس الجمهورية #أسامة_النجيفي التي ذكر فيها "تعهد العبادي تبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، قبل تشكيله الحكومة.

وقال المتحدث باسم مكتبه #سعد_الحديثي في بيان اطلعت #العربية.نت على نسخة منه، "ننفي تصريحات نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل في القضايا القانونية ضد أي سياسي كان".

وأضاف أن "القضايا المثارة ضد سياسيين ومسؤولين سابقين هي في صميم اختصاص السلطة القضائية".

وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي كشف، أمس الأربعاء، تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي وعوداً قبل تشكيله الحكومة بـ"معالجة" قضية وزير المالية السابق المطلوب للقضاء رافع العيساوي، مشيرا إلى أن العبادي وصف #العيساوي بـ"المظلوم"، فيما أبدى ثقته بأن تتم إعادة الحق له.