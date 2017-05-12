داعش يعدم مدنيين في الموصل بينهم نساء وأطفال

لجأ تنظيم #داعش إلى الانتقام من سكان غرب مدينة #الموصل، وخاصة النساء والأطفال، وأعدم العشرات منهم في الـ24 ساعة الماضية، بحسب إفادات ضباط عراقيين، وذلك بعد تضييق الخناق على المتبقين من عناصره في المدينة.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، رائد جودت، تحقيق قواته المزيد من التقدم في حي الاقتصاديين شمال غرب الموصل.



كما ذكر أن قواته فتحت طريق الإمداد من الموصل نحو قضاء #تلعفر.

من جهة أخرى، طالب تحالف القوى العراقية ميليشيات #الحشد_الشعبي بالكشف عن مصير المختطفين لديها والتي تدعي أنهم يقاتلون مع "داعش".

ودعا تحالف القوى رئيس الوزراء، حيدر #العبادي، إلى الكشف عن مصير مفقودي الرزازة البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص.

كذلك طالب التحالف ميليشيات الحشد بعدم خلط الأوراق أمام الرأي العام.