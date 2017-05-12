العراق.. عودة آلاف الأسر النازحة إلى المناطق المحررة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في #الحكومة_العراقية عن عودة أكثر من 57 ألف عائلة نازحة منذ العام الماضي وحتى الآن إلى مناطقهم المحررة في محافظات #ديالى و #الأنبار و #صلاح_الدين.

وقال مدير قسم شؤون العودة في الوزارة، حمودي محجوب، في بيان له، إن "مراكز الوزارة لتسجيل عودة الأسر النازحة في محافظة الأنبار سجلت عودة 41624 أسرة إلى مناطقها المحررة في أقضية #الرمادي و #الفلوجة و #حديثة و #الخالدية و #هيت و #الكرمة، فضلاً عن العودة #ناحية_الصقلاوية ".

وذكر محجوب أن المراكز المماثلة في محافظة صلاح الدين "سجلت عودة 11093 أسرة نازحة لمناطقها المحررة في أقضية #تكريت و #الدور و #العلم و #سامراء و #الضلوعية و #الدجيل، إضافة إلى شرق #بيجي و #ناحية_دجلة ".

كما بيّن أن "فرع الوزارة في محافظة ديالى سجل عودة 5168 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة في المقدادية والخالص وخانقين وبعقوبة".

ولا يزال التوافق غائب في محافظة صلاح الدين بشأن السماح للنازحين في بعض المناطق بالعودة إليها رغم استعادتها من سيطرة تنظيم #داعش قبل أشهر.

وقال عضو مجلس المحافظة، منير حسين، في تصريح صحفي، إنه "حتى الآن لم يسمح بعودة نازحي قضاء بيجي شمال المحافظة سوى لنحو 10% من النازحين، فيما سمح لنحو 40% من النازحين بالعودة إلى ناحية يثرب".

وأوضح حسين أن "مجلس المحافظة ناقش وعلى مدى أشهر مضت قضية إعادة النازحين لمناطقهم المحررة، لكن حتى الآن لم يحصل توافق على السماح لهم"، مؤكداً أن "الوضع الإنساني لغالبية النازحين مأساوي".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد لفتت إلى أن عدد النازحين جراء أعمال #العنف في العراق منذ مطلع 2014 قد تخطى عتبة الـ4 ملايين شخص، فيما أشارت إلى أن زيادة موجة #النزوح سببها القتال الدائر بين #القوات_الأمنية_العراقية و"داعش".