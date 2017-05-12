النجيفي يطلق حزبا..ويطالب بتحويل محافظات العراق لأقاليم

أعلن زعيم #ائتلاف_متحدون #أسامة_النجيفي، اليوم الجمعة، عن تشكيل حزب جديد سمي #للعراق_متحدون، وهو "حزب سياسي ليبرالي عابر للطائفية"، على حد قول منتمين له.

وطالب #النجيفي في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة #أربيل وحضرته "العربية.نت" بضرورة تحويل #المحافظات_العراقية إلى أقاليم إدارية ضمن نطاق #الدستور_العراقي.

ودعا النجيفي خلال المؤتمر الصحافي إلى معاقبة ومحاسبة كل من تورط في سقوط #الموصل "ابتداء من القادة الأمنيين وصعوداً"، في إشارة إلى الحقبة التي تولى فيها نوري #المالكي رئاسة #الحكومة_العراقية سقطت خلالها المدينة بيد تنظيم #داعش.

وأضاف في حديثه حول سقوط الموصل، قائلاً: "نريد تحقيقا معمقا وفيه جهات غير متأثرة سياسياً وتقدم المتسببين للمحاكم الداخلية. وإذا كان هناك عدم قدرة على ذلك، سنلجأ للقضاء الدولي، لأنهم تسببوا بضياع أجيال كاملة، وهذا لا يجب التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال".

وفي شأن تشكيل الأقاليم، أكد #النجيفي أن "كل الخيارات السياسية التي تتفق مع الدستور يجب أن تُحترم. تشكيل الأقاليم حق دستوري. والمطالبة بتشكيلها مسألة قانونية ودستورية كاملة. ونطالب بتحويل المحافظات العراقية إلى أقاليم، ولا نتهم بأننا ندعو إلى #تقسيم_العراق".

وتابع النجيفي: "ما بعد #تحرير_الموصل وطرد الإرهاب مرحلة مهمة ومعقدة تحتاج إلى تفاهمات وإدارة وإعادة إعمار وكبح الميليشيات المنفلتة والكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين والمخطوفين. وتلك أمور الحكومة عاجزة عنها".

كما دعا إلى الانفتاح على الدول العربية، لأنها "عمق العراق التاريخي"، مطالباً بـ"كبح جماح إيران في العراق وكسر أذرعها المتمثلة بالميليشيات الطائفية وطرد كل الغرباء عن المدن المحتلة والعراقية بشكل عام".

أما بخصوص مفوضية الانتخابات، فقال النجيفي إن "القرار بخصوص المفوضية يعود للبرلمان ونحن تركنا الخيار للنواب بالتصويب في أي اتجاه يشاؤون"، مرجحا "استمرار المفوضية لحين اكتمال عملها"، مشيراً إلى موضوع تأجيل الانتخابات الخاصة بالمحافظات ودمجها بالانتخابات العامة، التي ستجري منتصف العام المقبل.