بالأسماء.. مقتل 5 من قيادات داعش في الموصل

‏‫أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، عن مقتل خمسة من قيادات #داعش بنيران #طيران_الجيش والتحالف الدولي في مناطق متفرقة من #الموصل.

وقالت المديرية في بيان اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن "طيران الجيش والتحالف الدولي تمكن من قتل 5 من قيادات داعش في مناطق #الزنجيلي و #حاوي_الكنيسة و17 تموز".

وأضافت أنه "بناءً على معلوماتنا فقد تمكن طيران الجيش والتحالف الدولي من قتل الإرهابي #طاهر_محمد_الجبوري القيادي بما يسمى #جيش_دابق، بالإضافة إلى قتل الإرهابي #سليمان_الراشدي مسؤول نقل وتموين داعش بالجانب الأيمن للموصل".

وأوضحت أن "طيران التحالف الدولي والجيش العراقي تمكن أيضا من قتل الإرهابي #محمد_جاسم_الجبوري المسؤول الأمني لقاطع الزنجيلي و #حي_الصحة و #حي_العريبي، والإرهابي #دريد_محمد_عويد مسؤول تجنيد ما يسمى بأشبال الخلافة، بالإضافة إلى قتل الإرهابي #عذاب_عبدالله_عيدان مسؤول استقبال #المهاجرين_العرب والأجانب وتأمين إقامتهم".

وتشهد مدينة الموصل، اليوم الجمعة، تقدما كبيرا للقوات الأمنية العراقية، حيث حررت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب حي الإصلاح الزراعي بعد تحريرها أحياء المعامل والصناعة وغيرها بالإضافة إلى تمكن طيران الجيش من قتل 27 داعشياً وتدمير ثلاث عجلات تابعة لهم، خلال عملية تحرير القيروان.