داعش يقصف ويحرق الغابات في الجانب الشرقي من الموصل

‏‫أعلن مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة #نينوى العميد #محمد _محمود اليوم الجمعة، عن السيطرة على #حريق "كبير" نشب بمنطقة الغابات في الساحل الأيسر لمدينة #الموصل بسبب قذائف هاون أطلقها تنظيم #داعش، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات بشرية نتيجة الحريق.

وقال محمود في حديث لوسائل إعلام محلية تابعتها #العربية.نت إن "تنظيم داعش أطلق قذائف هاون على منطقة الغابات في الساحل الأيسر من مدينة الموصل ونتج عن ذلك اندلاع حريق كبير في مساحات كثيرة من الغابات.

وأضاف، أن "سرعة الاستجابة والتنسيق بين #الدفاع_المدني وبلدية المدينة ساهم في احتواء الحريق والسيطرة عليه، ولم تسجل أية إصابات بشرية"، مبيناً أن " #الغابات تضررت بشكل كبير بسبب احتراق الأشجار ومساحات كبيرة منها".

يذكر أن تنظيم داعش يقوم بشكل شبه يومي بقصف المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في الموصل، بهدف إيقاع خسائر في صفوف أهالي تلك المناطق.