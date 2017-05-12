عملية استباقية للقضاء على جيوب داعش بصحراء الأنبار

نفذ #الجيش_العراقي بمساندة قوات من #أبناء_العشائر عملية استباقية لتمشيط وتفتيش المناطق الصحراوية غرب محافظة #الأنبار من عدة محاور.

وشنّ الجيش عمليته الاستباقية على عمق مئة كيلومتر من الصحراء غرب الأنبار، وتم خلالها قتل العشرات من العناصر الإرهابية، أما في الموصل فتواصل القوات العراقية تقدمها باتجاه المدينة القديمة.

وكان قائد عمليات الجزيرة في #الجيش_العراقي اللواء الركن، قاسم المحمدي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الأجهزة الأمنية ضبطت عجلة مفخخة بالقرب من سيطرة المحمدي وتقوم بتفجيرها.

وأعلن المحمدي في تصريح لـ "العربية.نت" أن قوات الجيش العراقي فجرت عجلة مفخخة، وهي تقوم بعمليات استباقية تحضيراً للمعارك القادمة.

و#العمليات_الاستباقية هدفها إضعاف قدرات #تنظيم_داعش وتوجيه ضربات جوية من قبل #التحالف_الدولي وطيران الجيش العراقي، تحضيراً لعمليات تحرير راوة وعنة وبقية مناطق غرب #الأنبار.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، إحباط هجوم انتحاري، من قبل اثنين من عناصر داعش، في معبر الرزازة بالأنبار.