العراق.. مقتل قادة في داعش خلال "اجتماع" بالقائم

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، السبت، استهداف اجتماع وصفته بأنه "مهم" لقيادات تنظيم #داعش في قضاء القائم غربي محافظة #الأنبار، مبينة أن الاجتماع كان تخطيطاً لتنفيذ هجمات متعددة خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن "خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوكالة الاستخبارات وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية تمكنت من خلالها من استهداف اجتماع مهم في قضاء #القائم لقيادات عصابات داعش كانت تخطط لشن هجمات إرهابية ضد المواطنين خلال شهر #رمضان الكريم، واغتيال بعض القضاة واستهداف قضاء حديثة وأطراف الرطبة والخط السريع".

وأضافت الخلية أنه "تم استهدافهم بضربة جوية دقيقة ومؤثرة من قبل طائرات القوة الجوية العراقية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من داعش وبعض الجرحى، إضافة إلى معالجة ثمانية أهداف أخرى تم تدميرها بشكل كامل كمستودعات للأسلحة والصواريخ ومعمل لتفخيخ السيارات تابع لما يسمى ولاية الجزيرة، وقتل العديد من عناصر داعش، وإعطاب #الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة".