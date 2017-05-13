الموصل.. داعش عاجز عن التنقل بالأحياء الشمالية الغربية

انتزعت #قوات_مكافحة_الإرهاب حي الإصلاح الزراعي الثاني غرب #الموصل، في تعزيز لمكاسب #القوات_العراقية أمام عناصر #داعش، التي تفيد الأنباء بأنهم بدأوا يواجهون مصاعب ميدانية كبيرة، تحول دون تنقل سهل لعناصر التنظيم بين الأحياء شمال غرب المدينة القديمة.

مكاسب جديدة تحققها القوات العراقية في #الجانب_الأيمن لمدينة الموصل، حيث تقول العمليات المشتركة إن #المعارك الأخيرة نفذت خلالها القوات أكثر من خطة عسكرية وفتحت القتال ضد المتطرفين في كافة الأحياء الممتدة من مشيرفة إلى المدخل الشمالي للموصل القديمة.

المعارك وحسب #عمليات_نينوى وفرت لها طائرات #التحالف والجيش غطاء جوياً دمرت خلالها دفاعات داعش المتمثلة بعرباته المفخخة وتجمعات تضم قناصة وانتحاريين.

قادة مكافحة الإرهاب عزوا التأخر يوم كامل في استعادة حي الإصلاح الزراعي الثاني إلى تأمين خروج المدنيين من مناطق القتال وتدمير #العربات_المفخخة على مداخل الطرق.

القادة أشاروا إلى توجه قواتهم لاستعادة أحياء العريبي والاقتصاديين والرفاعي ليبقى حيا 17 تموز والزنجيلي معزولين.

كما توزعت وحدات لتأمين خروج #المدنيين من تلك الأحياء عبر #الممرات_الآمنة.