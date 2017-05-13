النجيفي: يجب محاسبة كل من يتبنى فكرة البدر الشيعي

انتقد نائب الرئيس العراقي، #أسامة_النجيفي، تصريحات لزعيم ميليشيا عراقية دعا تشكيل #بدر_شيعي في المنطقة، معتبراً ذلك "مجرد تخرصات غير مسؤولة".

ويأتي انتقاد #النجيفي، زعيم #ائتلاف_متحدون، تعليقاً على تصريحات #قيس_الخزعلي، قائد #عصائب_أهل_الحق المسلحة، الذي صرّح خلال مناسبة دينية الأسبوع الماضي، أن الفصائل الشيعية في المنطقة "ستقيم البدر الشيعي وليس #الهلال_الشيعي "، على حد تعبير الأخير.

وقال نائب الرئيس العراقي إن "هذه تخرصات غير مسؤولة. هذه البلاد لن تخضع لأجندة خارجية، الهلال الشيعي والبدر الشيعي مرفوض لنا بشكل كامل".

وأضاف أن #العراق "سيبقى على هويته العراقية الأصلية، وما يحمل هذا المشروع (البدر الشيعي) من أبعاد توسعية واستهداف لعقائد وهوية المنطقة مرفوض من قبلنا وسنتصدى له".

وشدد على أن "من يطلق هذه التصريحات، عليه أن يراجع نفسه وأن يتحرك ضمن الإطار العراقي، لا أن ينفّذ أجندات الدول الأخرى. ومن تبنى هذا الموضوع يجب أن يُحاسب".

و"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها الخزعلي، المعروف بولائه لـ #إيران، تعد أحد أبرز المجموعات المنضوية ضمن ميليشيات #الحشد_الشعبي في العراق.