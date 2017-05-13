صحيفة عراقية ترفع دعوى قضائية ضد وزير من حكومة المالكي

أقدمت صحيفة "الشرقية ديلي"، السبت، على رفع #دعوى_قضائية ضد وزير الثقافة والدفاع الأسبق #سعدون_الدليمي.

وذكرت الصحيفة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" أن "رئيس تحريرها قد رفع دعوى قضائية في محكمة في وسط #بغداد ضد سعدون الدليمي وزير الثقافة والدفاع الأسبق".

وأضافت أن "الدعوى جاءت وفق المادة ٣٢٢ الخاصة باستغلال المنصب والإضرار بالصحيفة.

ونُصب الدليمي وزيراً للثقافة في حكومة #نوري_المالكي السابقة، وقد أدى اليمين الدستورية عام 2010، بالإضافة إلى توليه وزارة الدفاع بالوكالة لحين تغيير الحكومة أواخر عام 2014.