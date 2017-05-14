العراق.. تفجير انتحاري شرق بغداد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري بالقرب من جسر الربيعي الرابط بين منطقة الربيعي شرقي #بغداد، و #الكرادة وسط العاصمة العراقية، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وأضاف المسؤول العراقي أن السيارة كانت قريبة من حاجز أمني تابع للشرطة الاتحادية، ما أسفر عن إصابة 5 مدنين واحتراق خمس سيارات.

في حين قال مصدر في الشرطة العراقية، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 8 آخرون، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وقد عمدت قوات من الجيش والشرطة إلى إغلاق مكان الانفجار ونقلت الضحايا إلى مستشفى قريب.

يذكر أن تنظيم #داعش سبق أن نفذ عدة عمليات انتحارية في بغداد. ويحاول التنظيم شنَّ هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية لتشتيت انتباه القوات العراقية، التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل #الموصل الشمالية.

وكان داعش خسر مساحات واسعة من الأراضي سيطر عليها قبل أكثر من عامين، ويواجه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكبر حملة عراقية لاستعادة الموصل، وهي آخر معاقل التنظيم الرئيسية في #العراق.