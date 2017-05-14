بارزاني: ماذا فعلت بغداد ليبقى العراق موحداً

في انتقاد قوي للحكومة العراقية، تساءل نيجيرفان #بارزاني رئيس حكومة إقليم #كردستان العراق "ماذا فعلت بغداد ليبقى العراق موحداً، ماذا فعلت للكرد أو لصالحهم، ماذا قدمت للسنة".

وقال في مقابلة مع قناة "الحدث" السبت "إن انتهاج سياسة خاطئة هو أكبر تهديد لوحدة العراق، معتبراً السياسة الخاطئة التي تنتهجها بغداد والتفكير الخاطئ الذي يدير الحكم، هو الخطر الأكبر على وحدة العراق".

كما أكد أن العراق في خطر إذا لم يتم اتخاذ هذه الأمور بجدية ووضع حلول لها".

أما عن مسألة وجود البي كي كي (حزب #العمال_الكردستاني) في #سنجار، فلفت إلى أنها تهدف إلى خلق عدم استقرار في المنطقة بصورة عامة.

وأضاف: "مع الأسف وحتى الآن هناك جهات في #بغداد تقدم العون للبي كي كي، وأعتقد أن هذه سياسة خاطئة لا تراعي حسن الجوار مع #تركيا ولا في مصلحة العراق أن يتصرف بهذا الشكل، علينا أن نتفق على مبدأ أن وجود بي كي كي يعني عدم الاستقرار في منطقة سنجار".