سكان غرب الموصل.. الهروب من الموت إلى الموت

أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن المدنيين الذين يحاولون الهرب من مناطق الساحل الأيمن في مدينة الموصل، ما زالوا يواجهون خطر الموت الذي هربوا منه في أماكن احتدام القتال بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم #داعش

وأكد المرصد في بيان له الأحد أن "الخميس الماضي (11 مايو 2017) حاول عدد من المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة داعش الوصول إلى نهر الفرات والعبور نحو الساحل الأيسر من المدينة، إلا أن قناصة التنظيم تعرضوا لهم وقتلوا 64 شخصاً بينهم نساء وأطفال".

إلى ذلك، نقل عن ناجين وصلوا إلى حي السلامية في الجانب الأيسر من #الموصل قولهم إن "عدداً من العائلات حاول الوصول إلى الجانب الأيسر من الموصل في الساعة السابعة من صباح الخميس الماضي، إلا أن عدداً منهم قتلوا وبعضهم أُسر من قبل عناصر التنظيم".

وأضاف الناجون أن "أعداد القتلى من المدنيين قد يكون أكبر، لأن هناك أكثر من 40 عائلة كانت تحاول الوصول إلى الضفة الثانية من النهر، لكن جثث 64 فقط هي التي وصلت إلى جرف النهر".

من جهته، قال ضابط في الشرطة برتبة نقيب إن "الجثث الـ64 التي تم العثور عليها في النهر، كانت تخترقها رصاصات قناص أطلقت من قبل تنظيم داعش، ونعتقد أن هناك جثثاً أخرى يتم البحث عنها الآن".