الموصل.. دخول "17 تموز" وداعش يفر نحو المدينة القديمة

أعلن الفريق رائد شاكر جودت، الأحد أن القوات العراقية حررت شارع60 شمال حي الاقتصاديين، وأنها تتوغل في حي 17 تموز وسط هروب عناصر داعش باتجاه المدينة القديمة.

وكان قائد العمليات العسكرية في الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أعلن أن القوات العراقية تمكنت من استعادة حي جديد في الجانب الغربي للموصل. وقال يار الله في بيان بثه التلفزيون العراقي، السبت، إن قوات الشرطة الاتحادية وقوات الجيش "تمكنت من استعادة #حي_الهرمات الثالث في الجانب الغربي للموصل، وإحكام سيطرتها على منطقة الهرمات بالكامل.

إلى ذلك، انتزعت القوات العراقية، السبت، 10 قرى من تنظيم #داعش الإرهابي، في طريق تقدمها نحو بلدة #القيروان على الحدود مع #سوريا غرب مدينة #الموصل شمالي البلاد، بحسب ضابط في الجيش.

وقال الملازم جبار عبد الحليم لوكالة الأناضول، إن القرى التي انتزعتها القوات العراقية من داعش هي: تل عزو، محمد زيد، هزيل، تل بنات، تل حائط، خنيسي، أم حجارة، مغير العبد، الزميلة، وعماش، وجميعها بناحية القيروان.

وذكر أنه لم يتضح على الفور حجم الخسائر بين صفوف الطرفين، منوها بأن نحو ألف ومئة عائلة نزحت من تلك القرى جراء المعارك.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، السبت، استهداف اجتماع وصفته بأنه "مهم" لقيادات تنظيم داعش في قضاء #القائم غربي محافظة #الأنبار، مبينة أن الاجتماع كان تخطيطاً لتنفيذ هجمات متعددة خلال شهر رمضان المقبل.

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة #صلاح_الدين، السبت، بأن عائلة بأكملها قتلت إثر سقوط قذيقة هاون أطلقها تنظيم داعش على منزلهم شمالي المحافظة.