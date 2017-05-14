رئيس الوقف الشيعي يغضب مسيحيي العراق.. "قاتلوا النصارى"

طالبت كتل مسيحية في العراق، السبت، رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي بالاعتذار، بعد انتشار فيديو له يقول إنه "لابد من قتال النصارى حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية"

ورفعت 180 عائلة مسيحية في بغداد، السبت، دعوى قضائية ضد رئيس ديوان الوقف الشيعي، إثر انتشار هذا المقطع المصور من خطبة سابقة له، محملة إياه "مسؤولية ما يحدث لأبناء المكون المسيحي، لأنه المكون الأصيل في عراقنا الجريح".

١٨٠ عائلة مسيحية ترفع دعوى قضائية بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بعد تصريحاته الاخيرة pic.twitter.com/9rBeCF7M8Y — Al_Ahad TV (@AhadTv) May 13, 2017

إلى ذلك، اتهم الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، رئيس ديوان الوقف الشيعي ببث الكراهية ضد المسيحيين، مستنكرا وصف الموسوي للمسيحيين والصابئة بالكفار.

وانتشر خلال الـ 24 ساعة المنصرمة هاشتاغ #المسيحيون_اصل_العراق على تويتر، يدافع عن كافة المكونات العراقية بطوائفها المختلفة، ويدين مثل تلك الادعاءات.