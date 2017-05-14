هكذا اختطفت ميليشيات الحشد آلاف العراقيين

منعطف جديد في قضية المختطفين لدى ميليشيات #الحشد_الشعبي في #العراق، فبعد التظاهرات التي شهدتها الأسبوع الماضي مدينة #الفلوجة، جاء دور مجلس محافظة #الأنبار الذي وجه اتهاماً مباشراً للميليشيات باختطاف الآلاف من أبناء المحافظة، وليدخل على خط الأزمة #تحالف_القوى_العراقية الذي طالب الميليشيات الطائفية بالكشف عن مصيرهم.

وزعم قيادات في الميليشيات أن المختطفين يقاتلون مع داعش.

ولم تجد ميليشيات الحشد الشعبي طريقة لتغيير ديموغرافية الفلوجة، لأنها مدينة سنية 100% فقامت باختطاف آلاف الرجال من المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة، مثل الكرمة والسَجَر والصقلاوية، وبعد مرور سنة على تحرير الفلوجة لايزال مصير المختطفين مجهولا.

واتهم مجلس محافظة الأنبار قيادة ميليشيات الحشد الشعبي بأنها تتملص من مسؤوليتها في المساعدة في معرفة مصير نحو 3 آلاف مختطف من سكان الأنبار أوقفوا عند حواجز تتبع لميليشيا كتائب #حزب_الله العراقي في مناطق الرزازة وبين محافظتي الأنبار وكربلاء، واقتيدوا على فترات متقطعة، بحسب إفادة العائلات الفارة من #داعش باتجاه العاصمة بغداد.

وتشير مصادر إلى أن الملاجئ العسكرية لإحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصناعة العراقية جنوب بغداد، وهي تحت سيطرة كتائب حزب الله العراقي، هي من تضم المئات من المحتجزين من سكان محافظة الأنبار والمحافظات السنية الأخرى، وأن المعتقلين هناك، حسب المصادر، تحولوا إلى هياكل عظمية مخيفة بفعل الجوع والتعذيب والتنكيل بهم في السجون السرية التي تديرها عناصر حزب الله العراقي.