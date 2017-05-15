القوات العراقية تقتحم 3 أحياء بالموصل وعناصر داعش يفرون

اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب في #العراق، حيي العريبي والرفاعي، حيث تدور معارك عنيفة هناك، كما اقتحمت قوات الرد السريع والفرقة التاسعة عشرة من الجيش حي الاقتصادين، كما اقتحمت الأجزاء الجنوبية والشمالية من حي 17 تموز، وهو آخر أخطر معاقل تنظيم #داعش.

وأفاد قائد الشرطة الاتحادية "فجرنا 40 سيارة مفخخة، وقتلنا 173 عنصرا من داعش من بينهم قيادي مهم بداعش".

المصادر أفادت بأن 60 عنصرا بارزا في التنظيم فروا مع عائلاتهم من الحي، وسط حالة من التخبط.

كما أجلت القوات العراقية أكثر من أربعة آلاف مدني عن الحي بعد ساعات من اقتحامه، رغم صعوبة العملية بسبب شدة #المعارك مع عناصر التنظيم في الحي.

وبعد 210 أيام من معركة #الموصل، تقلصت مناطق سيطرة تنظيم داعش إلى بضعة أحياء، حيث أعلنت مصادر رسمية عراقية سيطرتها على أكثر من تسعين في المئة من مساحة مدينة الموصل، منها الساحل الأيسر بالكامل، وأكثر من ثمانين حي في الساحل الأيمن، أما باقي الأحياء التي يسيطر عليها داعش أصبحت الآن كلها تحت النيران العراقية.

وفي #الأنبار، أعلنت القوات الأمنية العراقية، الاثنين، في مدينة حديثة غرب العراق مقتل 3 #انتحاريين من داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة تسللوا إلى طرف المدينة فجرا.

وأكد مصدر أمني في عمليات الجزيرة والبادية أن القوات الأمنية تسيطر على الموقف هناك، فيما تم تسجيل 5 إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات مع عناصر داعش قبل مقتلهم.