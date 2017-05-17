العبادي: لا مفر أمام عناصر داعش سوى تسليم أنفسهم

طالب رئيس الحكومة العراقية، حيدر #العبادي، عناصر تنظيم #داعش بتسليم أنفسهم إلى القوات الحكومية لتقديمهم إلى محاكمات عادلة، محذراً في الوقت نفسه من تفكيرهم في الهروب من مناطق القتال في الجانب الأيمن لمدينة #الموصل.

وكان المتحدث العسكري، العميد يحيى رسول، قد قال، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن #القوات_العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها المتطرفون إلى 12 كيلومتراً مربعاً فقط.

كما أشار المتحدث باسم #التحالف الذي يدعم #القوات_العراقية في الحرب على "داعش"، الكولونيل الأميركي جون جوريان، إلى أن عناصر التنظيم محاصرون بالكامل "وعلى وشك الهزيمة التامة" في المدينة.